جامعة بنى سويف تناقش عددا من الملفات والقضايا لتحسين سير منظومة العمل

عقدت جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة و بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، حيث ناقش المجلس عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية والتي تستهدف تحسين سير منظومة العمل والخدمات المقدمة.

‏استهل الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، الجلسة، مرحبا بأعضاء المجلس، حيث جدد التهنئة للدكتور أشرف خالد لتوليه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكرر الشكر للدكتور محمد خضر على ما بذله من مجهود فترة توليه المنصب، وقدم التهنئة لاتحاد الطلاب ووجه الشكر للعمداء ورعاية الشباب والأمن على ما بذلوه من جهد أثناء عملية الانتخابات، كما تم تكريم الطلاب المتميزين والعاملين بالجامعة المحالين للمعاش.

وبعد أن تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تم استعراض موضوعات المجلس المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا و قطاع المجتمع والبيئة، وآليات تطوير العمل داخل كليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة.

وما يتعلق بمخاطبات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وترقيات أعضاء هيئة التدريس، كما تم مناقشة محاضر مجالس الكليات واستعراض محاضر الوحدات ذات الطابع الخاص واللجان.