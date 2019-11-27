رئيسا وزراء سابقان يتنافسان في جولة الإعادة للانتخابت الرئاسية في غينيا بيساو

يتنافس رئيسا وزراء سابقان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو المقررة في 29 ديسمبر المقبل.

ويواجه دومينجوس سيموس بيريرا من "الحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا وكيب فيردي" منافسه عمر سيسكو امبالو من حركة التغيير الديمقراطي جي 15، وهي جماعة منشفة عن الحزب الحاكم في جولة الإعادة.

وقد حصل بيريرا (56 عاما) على 13ر40 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل امبالو(47 عاما) على 65ر27 بالمئة.

وحصل الرئيس الحالي خوسيه ماريو فاز، الذي خيم على فترة حكمه برلمان عاجز، على 41ر12 بالمئة من الأصوات.

وتجري جولة الإعادة بعدما فشل أي مرشح من المرشحين الـ11 الذين تنافسوا في الجولة الأولى في الحصول على 50% أو أكثر من الأصوات.

وتعتبر المستعمرة البرتغالية السابقة، واحدة من أكثر دول أفريقيا اضطرابا، حيث شهدت 16 محاولة انقلاب منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974 - ولم تنجح سوى أربع محاولات منها.

وتشتهر الدولة الاستوائية، الواقعة في غرب قارة أفريقيا والغنية بالفوسفات والجرانيت والصلصال والبوكسيت، في المقام الأول بالحياة البرية ومحمياتها الطبيعية البكر.