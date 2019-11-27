«أطلس جلوبال» التركية للطيران تعلق رحلاتها بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الليرة

أفاد تقرير إخباري بأن شركة طيران "أطلس جلوبال" التركية الخاصة علقت جميع رحلاتها حتى الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل، مرجعة هذا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع سعر صرف الليرة.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" الليلة الماضية أن "الارتفاع الحاد في التكاليف اللوجستية والتشغيلية، مع نقل الرحلات إلى مطار اسطنبول الجديد قبل أبريل 2019، جعل من المستحيل بالنسبة لنا تعويض الخسائر التي سجلناها في 2016 و2017"، وذلك وفق رسالة بعثتها الشركة إلى العملاء.

وأوضحت الشركة أنها مضطرة للدخول في فترة من "إعادة الهيكلة" في ظل مشكلات من بينها التدفقات النقدية والتراجع "السريع والحاد" في سعر الصرف.

وأكدت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليق الرحلات، دون أي ذكر لمشاكلها الاقتصادية. ولم يتسن التواصل على الفور مع الشركة.

وفقدت الليرة نحو 10% من قيمتها منذ مطلع العام. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 7614ر5 ليرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأتراك لتحويل مدخراتهم من الدولار إلى الليرة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن وزارة النقل التركية "ستراقب عن كثب" الموقف فيما يتعلق بتعويض العملاء عن التذاكر التي كان تم شراؤها لرحلات خلال فترة التعليق.

وتسير الشركة رحلات لمجوعة متنوعة من الوجهات المحلية والدولية، من بينها ألمانيا وروسيا وكازاخستان والإمارات.

ووفقا لموقع الشركة، فإنها تشغل 25 طائرة ركاب.