حكومة رومانيا الجديدة تريد إلغاء ضريبة مفروضة على أصول البنوك

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أعربت الحكومة الرومانية الجديدة، عن رغبتها في إلغاء ضريبة مفروضة على أصول البنوك، كانت قد أدت لاضطراب البورصة لدى إقرارها منذ نحو عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان قوله إن إدارته تسعى لإلغاء الضريبة بالإضافة إلى ضريبة أخرى متعلقة بشركات الطاقة.

وسوف يسعى أوربان، الذي يقود حكومة أقلية، للحصول على دعم كاف في البرلمان لإلغاء الضريبة.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي إن الضريبة" تسببت في مشاكل خطيرة لقطاعات الصناعة".

وأكد أوربان في المؤتمر الصحفي تصريحات وزير المالية بأنه سوف يتم تطبيق الزيادة التي تقدر بـ 40% على المعاشات، التي أقرتها الحكومة السابقة، كما كان مقررا في سبتمبر 2020.