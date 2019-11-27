«مصر للطيران» تنظم زيارة تعريفية لكبرى شركات السياحة النيجيرية

نظمت مصر للطيران زيارة تعريفية Fam trip إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ لممثلي كبرى شركات السياحة ووسائل الإعلام بنيجيريا في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الحالى؛ لزيارة الأماكن السياحية ومعالم مصر الأثرية.

وأشرف على تنظيم الزيارة محرم عبد الرحمن مدير مكتب مصر للطيران بلاجوس بالتعاون مع قطاع الكرنك للسياحة بمصر للطيران الذى تولى حجوزات الفنادق في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى الاستقبال داخل المطارات، وزيارة المناطق الأثرية، وعمل جولات تفقدية داخل الفنادق بالقاهرة وشرم الشيخ، وتنتهى الجولة بعقد لقاءات مهنية مع وكلاء السياحة النيجيريين؛ لزيادة الحركة السياحية إلى مصر.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعيًا إلى لاجوس، و6 رحلات أسبوعيًا إلى أبوجا، و5 رحلات أسبوعيًا إلى كانو.