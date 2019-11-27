السفير البابوي ببيروت: البابا فرنسيس يأمل بالإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزيف سبيتري، دعم الفاتيكان للجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الراهنة التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، يأمل في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لتعمل على الاهتمام بالأوضاع في البلاد وشئون المواطنين اللبنانيين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، للسفير البابوي عميد السلك الدبلوماسي في لبنان، حيث بحث معه الأوضاع التي يمر بها لبنان والتطورات السياسية والأمنية الحالية.

وشدد المونسنيور سبيتري على تضامن البابا فرنسيس مع اللبنانيين جميعا، لاسيما أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية، داعيا إلى سرعة تشكيل الحكومة لكي تنصرف في تحسين الوضع الاقتصادي ورعاية اللبنانيين خصوصا ذوي الدخل المحدود، وتشجيعه على استمرار الحوار بحثا عن حلول مرضية للأزمات اللبنانية.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقديره للاهتمام الذي يبديه الفاتيكان بالأوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدا العمل على معالجتها على مختلف المستويات.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.