المرصد السوري: إصابة 6 من الميليشيات المدعومة من تركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن 6 عناصر من فصائل مسلحة مدعومة من قبل تركيا، أصيبوا جراء انفجار لغم أرضي بهم عند خطوط التماس مع القوات الكردية بمحور كفر كلبين في ريف حلب الشمالي.

وجاء في بيان للمرصد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يزال الهدوء الحذر يسود المشهد ضمن منطقة "بوتين - أردوغان" في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، حيث تواصل طائرات النظام وروسيا غيابها عن الأجواء منذ أكثر من 18 ساعة".

وتشهد محاور التماس جنوب شرق مدينة إدلب، استهدافا متقطعا تنفذه قوات النظام بين الحين والآخر على مواقع الفصائل وهيئة تحرير الشام في المنطقة.