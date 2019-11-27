بروتوكول بين "التعليم" "والأوقاف" لتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين وزيادة الوعي لدى الناشئين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع ٣ اتفاقيات تعاون، حيث وجاءت الاتفاقية الأولى بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة إعمار مصر لتخصيص ٥٠٠ فدان في مدينة الشيخ زايد لإقامة مجتمع عمراني جديد، وتنفيذ مشروع كايرو جيت في المدينة نفسها.

وجاء البروتوكول الثاني بين هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لتقديم خدمات التحصيل المالي والأخطار الإلكتروني، فيما جاء البرتوكول الثالث بين وزارتي التعليم والأوقاف لتنظيم مسابقات بحثية، وإنابة هيئة الأبنية التعليمية لبناء مباني ومدارس.

يأتي بروتوكول التعاون بين التعليم والأوقاف في مجال تنظيم المسابقات الثقافية البحثية، وبروتوكول لإنابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في تنفيذ إنشاء مبان تعليمية بالتنسيق والتعاون بين الوزارتين، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، في تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين، وزيادة الوعي الديني خاصة في قطاع الناشئين، والعمل على بناء الشخصية الوطنية، فضلاً عن تشكيل الوعي الديني والوطني وترسيخ القيم لدى الطلاب.

وأوضح وزير الأوقاف أن البروتوكول ينص على قيام الوزارة بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه، 100 مليون منها مباشرة لوزارة التربية والتعليم، و100 مليون أخرى لصندوق الإستثمار الخيري للتعليم، لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي، في نشر صحيح الدين، وبناء الشخصية، ومواجهة الفكر المتطرف.

ووافقت وزارة الأوقاف على إنابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية في انشاء هذه المدارس لكونها الجهة المختصة في الدولة بذلك.

وأضاف وزير الأوقاف أن بروتوكول التعاون ينصُ على عقد مسابقة ثقافية بحثية سنوية متعددة المستويات، يستهدف كل مستوى منها فئة محددة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بفرعيها العام والفني، وكذلك المعلمين عامة ومعلمي التربية الدينية خاصة، لما لهم من أثر كبير في تشكيل الوعي الديني لدى الطلاب.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق ببروتوكول التعاون، فإنه سيتم اختيار موضوع المسابقة من خلال التنسيق بين الوزارتين لتوضيح المفاهيم وتصويب الأفكار وتشكيل الوعي الديني والوطني السليم، وتتيح وزارة الأوقاف مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتعلقة بالمسابقة في صورة ورقية داخل مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي صورة رقمية لنشرها على بنك المعرفة المصري. ويتم التحكيم وتصفية الاعمال الفائزة على مستويات اربعة، هي المدرسة، ثم الإدارة التعليمية، ثم المديرية، ثم التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أن الإشراف على تنفيذ المسابقة سيكون من نصيب قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مكتب تنمية مادة التربية الدينية، وذلك منذ اختيار موضوع المسابقة مروراً بمراحل التنفيذ والتحكيم حتى اعلان النتيجة، وتقدم وزارة الأوقاف جوائز لأوائل الفائزين بالمسابقة، لعدد 10 فائزين من كل مستوى، بالإضافة الى جائزة لكل من مدير المديرية ومدير عام الإدارة بأكثر المديريات والإدارات التعليمية فوزاً في المسابقة.

إلى هذا قال محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية، إن حجم استثمارات شركته في مشروع كايرو جيت والأرض الجديدة المخصصة للتنمية العمرانية المقرر ضخها في مدينة الشيخ زايد في الفترة المقبلة هو ٤٠ مليار جنيه.

وأضاف العبار، في مؤتمر صحفي له في مقر مجلس الوزراء، أنه يعمل في مصر منذ قرابة ١٤ عاما، مؤكدا أن كافة فترات عمله في مصر تشهد نموا مضطردا.

وقدم الشكر للحكومة المصرية للعمل الجاد لجذب استثمارات جديدة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري له مستقبل، وسط سياسة ورغبة واضحة للحكومة المصرية لدعم النمو الاقتصادي.