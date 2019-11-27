ضبط 14 طن أرز وتوابل معبأة داخل أجولة «رديئة» في الإسكندرية

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت قيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" وبداخله 14.325 طن "أرز أبيض، توابل مطحونة" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لإعادة تعبئة المنتج النهائي، داخل عبوات جديدة تمهيدًا لطرحه في الأسواق.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام المدير المسئول عن المخزن الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العامرية، بحيازة سلع غذائية، منتهية تواريخ الصلاحية المدونة على العبوات.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المخزن، تم التحفظ على المضبوطات، وضبط المسئول عنه، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثانِ العامرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.