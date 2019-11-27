بايرن ميونخ يجدد مفاوضاته للتعاقد مع ساني

ذكرت اليوم الأربعاء صحيفة "ميرور" البريطانية أن مسؤولى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عقدوا محادثات مع جيوفاني برانشيني وكيل أعمال الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب الموسم المقبل.

وكان ساني ارتبط بالانتقال إلى بطل الدوري الألماني، الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في وتر أخيل، والتي أجبرته على الغياب عن الفريق لمدة سبع أشهر ابتداء من آب / أغسطس الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الإصابة التي تعرض لها ساني والتي ستلغي عملية اتمام الصفقة في يناير المقبل، الا أن الفريق الألماني يأمل في إحضار اللاعب إلى ملعب "أليانز أرينا" الصيف المقبل.

وسيكون اللاعب الألماني بحلول ذلك الوقت ، قد عاد إلى كامل لياقته البدنية مع دخوله عامه الأخير في عقده الحالي مع مانشستر سيتي .

وتابعت الصحيفة أن مسؤولو الفريق البافاري قد التقطت لهم صور وهم يتحدثون مع برانشيني وكيل أعمال اللاعب، حيث يسعى الفريق إلى وضع ساني/23 عامًا/ على رأس قائمة اهتمامات النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ساني انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من شالكه الألماني في صيف 2016، حيث سجل 39 هدفًا في 134 مباراة لعبها مع الفريق صاحب لقب الدوري الإنجليزي في العامين الأخيرين.