رئيس «البناء الوطنية» يهدد بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر

هدد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطنية في الجزائر، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة ببلاده في 12 ديسمبر المقبل، منتقدًا بشدة قرار الحكومة القاضي بترقية بعض المناطق إلى مصف ولايات «محافظات».

ووصف «ابن قرينة» في تجمع انتخابي له ببلدة العمارية بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية، التقسيم الإداري الذي أعلنته الحكومة، أمس الثلاثاء، بترقية 10 مدن إلى ولايات، بأنه "عملية خفية" لدعم منافس له في الاستحقاق الرئاسي.

وقال إن هذا القرار (التقسيم الجديد) ليس من حق عبد القادر بن صالح (رئيس الدولة المؤقت)، ولا من حق نور الدين بدوي (رئيس الوزراء)، بل إنها من صلاحيات الرئيس القادم الذي سيفرزه الصندوق".

وأضاف: "لا أرحب بالتقسيم الجديد، إذا كان من أجل ترقية رؤساء دوائر كولاة كانوا من تنصيب العصابة، فترقية تلك المناطق في هذا التوقيت لن يكون من أجل رفاهيتها أو استقلالية المبادرة التنموية بها، بل جعلها وسيلة للإقبال على الانتخابات".

وكشف أنه في حال تأكده من عدم نزاهة هذا التقسيم، وأن جهات تعمل لفائدة مرشح معين، فإنه سيعترض على ذلك للفريق أحمد فايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الذي تعهد بحماية نزاهة الانتخابات.

الجدير بالذكر أن «ابن قرينة» ينافس على منصب رئيس الجمهورية كل من علي بن فليس، حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد المجيد تبون المرشح، وعز الين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لجزب التجمع الوطني الديمقراطي.