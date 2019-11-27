مصرع 2849 شخصا في حوادث مرورية بالجزائر خلال 10 أشهر

أعلن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بالجزائر أن حوادث المرور خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية أدت إلى مصرع 2849 شخصا.

وقال المركز -في حصيلة أعلنها اليوم الأربعاء- إن العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 شهدت 19 ألفا و469 حادثا مروريا أسفرت عن مصرع 2849 شخصا وإصابة 26 ألفا و947 آخرين.

وأضاف أنه مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بـ 319 حادثا وهي نفس الملاحظة بالنسبة لعدد الجرحى الذي تراجع هو الآخر بـ1124 مصابا في حين شهدت حالات الوفاة ارتفاعا بـ 24 شخصا.