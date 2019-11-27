الجيش الليبي يسعى لإعادة السيطرة على حقل الفيل النفطي بعد اقتحامه من قبل مسلحين

أعلن الجيش الوطنى الليبي أن وحدات تابعة للقوات المسلحة بمنطقة الجنوب توجهت اليوم الأربعاء إلى حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا لاستعادة السيطرة عليه عقب أنباء عن اقتحام مجموعة مسلحة للحقل.

وقال مصدر عسكري في منطقة الجنوب، لـ بوابة إفريقيا الإخبارية، إن آرتالا تابعة للقوات المسلحة الليبية في المناطق المجاورة لحقل الفيل بمناطق ام الأرانب ومرزق توجهت باتجاه حقل الفيل لمحاصرة الحقل واستعادة السيطرة عليه، لافتا إلى ورود أنباء عن خروج القوات التابعة لآمر المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لقوات الوفاق من الحقل.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط ذكرت فى بيان أن هناك وجودا لنشاط عسكري في منطقة حقل الفيل النفطي، مؤكدة عدم وجود تقارير تفيد بحصول أي أضرار مادية أو بشرية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "ندعو كافّة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل، وأنّ ضمان سلامة عاملينا هي أولويتنا القصوى؛ وأي تصعيد لأعمال العنف سيترتّب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج"، بحسب قوله.