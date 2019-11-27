نائب محافظ قنا: هناك توجيهات رئاسية إننا نكون في الشارع مع المواطنين

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هناك العديد من الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بأن تكون هناك اختصاصات واضحة لنواب المحافظين.

وتابع أنه سيتم العمل على عدة ملفات نوعية، مثل ضبط النمو السكاني، والهجرة غير الشرعية، مستطردًا: "هناك توجيهات رئاسية إننا نكون في الشارع مع المواطنين، هما هيشوفوني في المدارس والمستشفيات وكله بتوجيهات المحافظ والحكومة".

وأدى المحافظون ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، وعددهم 16 محافظًا و23 نائبًا.