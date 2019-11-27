رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تتعهد بالعمل بشكل وثيق مع بريطانيا

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين بالعمل باشكل وثيق مع بريطانيا لتنسيق خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت دير لاين "نعرف جميعا أن عضوا من أسرتنا يعتزم مغادرة اتحادنا" مما أثار عاصفة من التصفيق والهتافات من مجموعة من النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي، الذين كانوا يلوحون بأعلام بريطانية.

وتابعت دير لاين في إشارة على ما يبدو إلى نواب البرلمان من حزب بريكست أن معظم أعضاء البرلمان سيكونون سعداء بأن تكون "مجموعة صغيرة جدا جدا في هذا البيت لن تكون قادرة على التصفيق بصوت أعلى من ذلك"، في إشارة واضحة إلى نواب حزب بريكست .

وأضافت "سأكون دائما من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".

وقالت دير لاين "(على الرغم من بريكست)، فإن الروابط والصداقة بين شعوبنا غير قابلة للانفصام ".

يُذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي رشحوا وزيرة الدفاع الألمانية السابقة على نحو مفاجئ لأعلى منصب في الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، وذلك ضد رغبة البرلمان الأوروبي، الذي كان يريد رؤية أحد أبرز المرشحين للكتل الحزبية في انتخابات البرلمان الأوروبي رئيسا للمفوضية. وتم انتخاب فون دير لاين لهذا المنصب بأغلبية ضئيلة في البرلمان الأوروبي.

وأتمت فون دير لاين تشكيل فريق مفوضيتها الأسبوع الماضي. وإذا حصل الفريق على تأييد غالبية النواب في البرلمان الأوروبي خلال تصويت اليوم، يمكن للمفوضية الجديدة أن تتولى العمل رسميا اعتبارا من الأحد المقبل (أول ديسمبر).