 التحقيق مع قس بلجيكي بسبب انتهاكات ضد الأطفال في أفريقيا الوسطى - بوابة الشروق
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التحقيق مع قس بلجيكي بسبب انتهاكات ضد الأطفال في أفريقيا الوسطى

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 12:22 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 12:22 ص

قال المدعي العام في مدينة لوفين البلجيكية، أمس الثلاثاء، إنه يجري التحقيق مع قس بلجيكي بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد أن كان قد أدين بارتكاب جرائم مماثلة من قبل.

وأضاف المدعي العام أن لوك ديلفت، الذي كان يشغل من قبل منصب المدير الوطني لمؤسسة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في جمهورية أفريقيا الوسطى، يخضع أيضًا للتحقيق لخرقه القيود المفروضة عليه بالنسبة للعمل مع الأطفال، على خلفية إدانته بتهمة الاعتداء على قُصّر عام 2012.

وقال المتحدث تيري بونافينتورا أمس إن ديلفت لم يعد موظفا لدى كاريتاس، مضيفا أن المنظمة ليست على صله به منذ يونيو الماضي.

يشار إلى أن كاريتاس تعمل على حماية الأطفال من التجنيد بواسطة الجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى من بين أشياء أخرى.


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