محافظ النجف يدعو رجال العشائر والمثقفين العراقيين إلى التدخل لإيقاف العنف

شهود: إصابة 56 شخصا إثر هجوم على القنصلية الإيرانية في النجف

دعا لؤي الياسري محافظ النجف، مساء اليوم الأربعاء، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في محافظة النجف على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

وقال "الياسري"، في بيان على خلفية الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف مساء اليوم: "نؤكد للجميع أننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف.

وأضاف:"نحن بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير، وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين".

وذكر شهود أن استخدام الغازات المسيلة للدموع أوقع حتى الآن أكثر من 40 مصابًا بين المتظاهرين.

وأوضح الشهود أن القوات الأمنية تصدت لمحاولة هجوم المتظاهرين على مقر القنصلية الإيرانية في النجف باستخدام الغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بإصابة 16متظاهرًا بحالات اختناق من جراء استنشاق الغازات وحالات حرق.