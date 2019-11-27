تركيا: لن يتم دمج أنظمة إس-400 الروسية في أنظمة حلف الأطلسي

بطاريات صواريخ روسية من طراز إس-400 في صورة من أرشيف رويترز.

نقلت وكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء عن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي قوله أمام أحد المنتديات إن تركيا لن تدمج أنظمة إس-400 الصاروخية الروسية بأنظمة الأمن أو الدفاع الجوي الخاصة بحلف شمال الأطلسي.

وأغضبت تركيا الولايات المتحدة وشركاءها في الحلف بشرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي والذي قال الشركاء الغربيون إنه لا يتلاءم مع دفاعات الحلف.

وعلقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 الذي كانت تشارك في إنتاجه وشرائه.

وقال كالين أمام مؤتمر للسياسة الخارجية في برلين ”ما زلنا نعمل على التفاصيل الفنية. لن يتم دمج أنظمة إس-400 مع أنظمة حلف شمال الأطلسي للأمن والدفاع الجوي“.

وأضاف ”سيظل نظاما دفاعيا مستقلا بذاته، ويمكن تهدئة المخاوف حول هذه المسألة“.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، نقلت إحدى الوكالات الروسية عن رئيس شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا تأمل في توقيع عقد جديد مع تركيا لتزويدها بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل.

كانت واشنطن حذرت من احتمال فرض عقوبات على تركيا لكنها لم تفعل حتى الآن. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إن على تركيا التخلص من أنظمة إس-400 التي اشترتها بالفعل إذا كانت ترغب في إصلاح ذات البين.