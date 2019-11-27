ميتشو يقسم اللاعبين في التدريبات الاستعدادية للزمالك قبل لقاء مازيمبي

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قام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، بتقسيم لاعبي الأبيض إلى مجموعتين خلال مران الفريق بملعب السلام في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وتدربت المجموعة الأولى تحت إشراف عصام مرعي مدرب الفريق والثانية تحت إشراف أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد بالجهاز الفني لميتشو.

ويخوض الفريق مرانه اليوم بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.