 موازنة ألمانيا 2021 تتضمن ديونا جديدة بقيمة 180 مليار يورو - بوابة الشروق
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موازنة ألمانيا 2021 تتضمن ديونا جديدة بقيمة 180 مليار يورو

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 2:46 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 2:46 م
اتفقت لجنة شؤون الموازنة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" على الموازنة الاتحادية للعام القادم.

وبموجب المداولات النهائية التي أجرتها اللجنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تبلغ قيمة الديون الجديدة في الموازنة 82ر179 مليار يورو بسبب مكافحة جائحة كورونا.

وتتدفق الكثير من الأموال على برامج مساعدات بالمليارات للشركات في ظل أزمة كورونا، علاوة على دعم للعديد من المواطنين من خلال تخفيض ما يعرف باسم "ضريبة التضامن" وزيادة إعانة الأطفال ورفع شريحة الإعفاء الضريبي الأساسي.

ويعتزم البرلمان الألماني تمرير الميزانية في الأسبوع من 8 إلى 11 كانون أول/ديسمبر المقبل.

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