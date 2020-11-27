 ليلى عز العرب تجسد شخصية جدة هنا الزاهد في «حلوة الدنيا سكر» - بوابة الشروق
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ليلى عز العرب تجسد شخصية جدة هنا الزاهد في «حلوة الدنيا سكر»

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:43 ص
قالت الفنانة ليلى عز العرب إنها تجسد شخصية جدة الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والمقرر انطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

وفي السينما، تشارك عز العرب في بطولة فيلم "العميل صفر" بجانب النجمين نيللي كريم وأكرم حسني ومن إخراج محمد سامي.

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