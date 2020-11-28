هنأ محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، جماهير المارد الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كما أهدى ميدالية البطولة لوالده.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بهدف محمد مجدي أفشة الذي سجل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بلحظات ليحسم المارد الأحمر اللقب على حساب الزمالك ( 2 – 1).

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«ألف مبروك لجماهير الأهلي، مبروك للنادي الأهلي، لاعبي الزمالك كانوا على أعلى مستوى وكلنا أصدقاء وزملاء في المنتخب، ولكن هذه هي كرة القدم، ونحن تعبنا والمولى وفقنا بالمباراة».

وعن كرة الهدف:«أتدرب على التسديد من الخارج، بأنني أضغط ثم أسدد نحو المرمى، وفعلت ذلك أمام الوداد ثم أمام توجو مع المنتخب».

وأضاف:«أشكر كل من انتقادني وأنا مسامح كل من انتقادني، وأنا تربيت على الأصول، وأشكر كل أهل بلدي بالأخص والدي الذي أهدي له هذه الميدالية».