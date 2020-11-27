انطلاق أول حملة للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية بمصر

فؤاد: نهدف إلى دمج الشباب للاستمتاع بالمحميات الطبيعية والحفاظ عليها كنموذج حقيقى



شهدت اليوم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فعاليات إنطلاق رحلة فريق "إن اس كروسينج" بالدراجات الهوائية بداية بمحمية وادى دجلة ومرورا بوادى الجمال وصولا لمحمية علبة، وذلك في اطار فعاليات حملة eco- Egypt للترويج للمحميات الطبيعية.



وقالت فؤاد إن فريق "أن أس كروسينج" والمكون من ٣٠ شابا وفتاة سيعبر الشريط الساحلي للبحر الأحمر بالدراجات الهوائية (1،000 كم) وزيارة عدد من المحميات تبدء بمحمية وادى دجله، مروراً بمحمية وادي الجمال وصولا إلى محمية جبل علبة التي تعد من أهم المحميات المستهدف ترويجها ضمن حملة إيكو إيجبت.



وأضافت فؤاد، خلال بيان رسمي، أنه تم إطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية داخل مصر، موضحة أنه يوجد لدينا 30 محمية طبيعية تمثل 15 % من مساحة مصر، بعض هذه المحميات لا يتم ممارسة أنشطة بها لمرور انواع معينة من الطيور بها فالحفاظ عليها هام للتوازن البيئى.



وأكدت الوزيرة أننا نهدف من خلال حملة "إيكو إيجيبت" إلى إعادة إكتشاف التراث الطبيعي والثقافي مع تعزيز أهمية الحفاظ عليهما، وإتاحة فرصة للإستكشاف الكامل لمقومات المحميات الطبيعية من خلال مشاهدة أشكال متنوعة من الحياة البرية والبحرية وكذلك النباتات، مع التمتع بممارسة أنشطة السياحة البيئية المختلفة كالغوص، مشاهدة الطيور وتأمل النجوم.



أما على الجانب الثقافي، فأوضحت أن المحميات الطبيعية المصرية توفر التجربة الحقيقية مع السكان المحليين للمحميات والتمتع بالأشكال المختلفة لعاداتهم وتقاليدهم.



وتابعت فؤاد أن ممارسة رياضة ركوب الدراجات أصبحت عادة طبيعية لدى العديد من المواطنين فهى تمثل رمز من رموز المشاركة الإيجابية للمواطن فى التصدى لمشكلة التغيرات المناخية للتقليل من استخدام وسائل النقل التقليدية، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة.



وأشارت إلي أن فعالية اليوم هى نموذج تطبيقى للربط بين مفهوم تغير المناخ والتنوع البيولوجى فى نشاط واحد وهو ما نادى به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمؤتمر التنوع البيولوجى 2018 عندما أطلق للعالم مبادرة مصرية لربط تغير المناخ بالتنوع البيولوجى.



وأضافت أنه رغم أزمة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم حاليا فأننا قادرين على توصيل الرساله للمواطنين سواء داخل او خارج مصر بالربط بين المفهومين، ويأتى هذا ضمن آليات الحفاظ على البيئة سواء الحد من التلوث او الحفاظ على الموارد الطبيعية وان يتم تمكين الشباب واشراكهم بجانب مشاركة القطاع الخاص.



واوضحت أنه تم التعاون مع الشباب فى العديد من المبادرات الخاصة بالنظافة والتجميل وعمليات اعادة التدوير كما تم ربط الشباب ببعض المصانع كما حدث بمبادرات تنظيف نهر النيل، حيث تم اشراك الشباب مع القطاع الخاص وبالتالى توفير فرص عمل لهم.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أول نظام للدراجات التشاركية بجامعة الفيوم والذى يدير هذا المشروع مجموعة من الشباب من خلال مجموعة من التطبيقات على الهاتف المحمول، مؤكدة على سعى الوزارة لإطلاق العنان للشباب للإبداع والابتكار وطرح الافكار وتسهيل تمكينهم من أجل توفير فرص عمل لهم وربط ذلك بالحفاظ على البيئة.



وتضم فعاليات حملة eco- Egypt التركيز شهريا على محمية معينة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يتم توضيح المناظر الطبيعية التى يمكن للمواطن الاستمتاع بها داخل المحمية، والمجتمع المحلى بها والانشطة التى من الممكن ممارستها داخلها، وفى ذات الإطار يتم التواصل مع المستثمرين والباحثين فى قطاع السياحة البيئية.



وتابعت أنه تم اطلاق إعلان لتقديم انشطة خدمية داخل محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة والفيوم، بهدف إطلاق العنان للقطاع الخاص للاستثمار فى المحميات الطبيعية دون الاضرار بها.



وأكدت أن الهدف من تلك الأنشطة هو تجهيز الارضية بمصر لكى يشعر المواطن المصرى بمزايا المحميات الطبيعية ويحافظ عليها ويستمتع بها واعطاء رساله للعالم مع عودة السياحة استعداد مصر بنحو 13 مقصدا سياحيا لسياحة بيئية متكاملة.



الجدير بالذكر أن برنامج الرحلة سيتضمن الاستمتاع بالطبيعة والإرث الثقافي الكائن في محميات مصر و ستدعم "إيكو إيجبت" فريق "أن أس كروسينج" والمكون من ٣٠ شابا وفتاة بمواد ترويجية تفيد الفريق وكذلك مساعدة الفريق بالدخول والوصول للأماكن المراد زيارتها أثناء الرحلة، والتواصل مع القبائل المحلية والتعرف على إرثهم الثقافي.