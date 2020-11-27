طهران: توقف الإمارات عن منح التأشيرات للإيرانيين مؤقت

أعلن رئيس ممثلية إيران في الإمارات محمد حسيني، الخميس، نقلا عن مسؤول إماراتي، أن وقف إصدار التأشيرات المعلن لرعايا 13 دولة بما فيها إيران، مؤقت ويستمر حتى إشعار آخر.

وغرد حسيني، عبر موقع "تويتر" قائلا: "بعض المواقع الإخبارية ادعت مؤخرا أن دولة الإمارات أوقفت إصدار التأشيرات للإيرانيين بشكل دائم".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني قائلا: "في متابعة مع مسؤول في الخارجية الإماراتية، قال لي إن وقف إصدار التأشيرة لرعايا 13 دولة هو مؤقت، ويستمر حتى إشعار آخر".

وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.