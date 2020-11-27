أمين التعاون الإسلامي: الإرهاب سرطان العصر

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن المنطقة تشهد انتشارًا للنزاعات، فضلًا عن وباء كورونا وما أحدثه من تداعيات سلبية على جميع القطاعات.



وأضاف العثيمين، في كلمته أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أن الإرهاب مرفوض ومبرراته مرفوضة، متابعًا: «سرطان العصر».



وأكد أن الإرهاب من أخطر التهديدات المحدقة بالمنطقة والعالم، قائلًا: «ظاهرة عابرة للحدود».



وشدد على استمرار المنظمة في إدانة الخطابات المعادية للإسلام أيا كان مصدرها، مؤكدًا رفض التعرض للرموز الدينية: «نطالب بقرار أممي ملزم لمنع التعرض للرموز الدينية».



وذكر أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تتعارض مع القرارات الدولية لحقوق الإنسان، مضيفًا أن حرية التعبير لا تعني بث لفرقة بين الشعوب.



وأشار إلى تأثير جائحة كورونا على العالم بصورة كبيرة، مشيدًا بالتدبير التي اتخذتها الدول الأعضاء في مواجهة الفيروس.