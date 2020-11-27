محافظة الجيزة: بدء الأعمال الإنشائية بمشروع المونوريل بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة بدء الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل (مدينة 6 أكتوبر)، الجاري تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، الأمر الذي يستلزم استخدام الجزيرة الوسطى الكائنة بامتداد محور 26 يوليو دائرة مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت المحافظة- في بيان اليوم- أنه سيتم استقطاع حارة مرورية من الطريق في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، واستقطاع 1م2 من نهر الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه محور 26 يوليو بطول 200 متر، تحديدا في المنطقة المواجهة لمول (هايبر وان).

وأشارت إلى أن الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام بدءا من غد السبت وحتى يوم الإثنين ٧ ديسمبر القادم، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ونوهت بأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية.