إيران تسجل 14051 إصابة جديدة بكورونا و406 حالات وفاة في 24 ساعة

سجلت إيران مجددًا رقمًا قياسيًا، اليوم الجمعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 14 ألفًا و51 حالة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 922 ألفًا و397 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، في بيانها، الذي أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، إلى وفاة 406 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس على مدار أمس، ما يرفع الحصيلة الكلية لحالات الوفاة في البلاد إلى 47 ألفًا و95 حالة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن جميع المكاتب الحكومية ستغلق أبوابها فعليًا ولن تعمل سوى بالموظفين الأساسيين، في ظل مزيد من الإجراءات المشددة، حيث تكافح البلاد من أجل احتواء موجة أكثر انتشارًا لفيروس "كورونا".

كما أوضحت وسائل إعلام محلية إن بدءا من الغد "فإنه لن يكون هناك سوى هؤلاء الموظفين الذين في حاجة إلى تواجدهم في العمل"، دون أن تحدد المدة التي ستستغرقها حالات إغلاق المكاتب، غير أنه طُلب من المواطنين الإيرانيين تأجيل زياراتهم المخطط لها للمكاتب الحكومية.

وستتضمن إجراءات الإغلاق الجديدة أيضًا غلق معظم الأعمال التجارية والمتاجر ومراكز التسوق والمطاعم، لمدة أسبوعين.