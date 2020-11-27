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وزير الصحة الروسي يرجح انتهاء وباء كورونا في بلاده بنهاية عام 2021

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:24 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:24 م
رجح وزير الصحة الروسي ميخائيل مورشاكو، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي وباء (كورونا) بحلول نهاية عام 2021، وأكد أن الدولة الروسية تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق ذلك.

وقال الوزير الروسي -ردا على سؤال عما إذا كان الوباء من الممكن أن ينتهي العام المقبل- "إننا نفعل ما بوسعنا من أجل تحقيق ذلك ("...حسب تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وسجلت روسيا 27 ألفا و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 7 آلاف و918 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 2 مليون و215 ألفا و533 حالة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 7918 ثم منطقة بطرسبورج بعدد 3687 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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