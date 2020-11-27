 سول: قراصنة كوريا الشمالية يحاولون الوصول إلى أبحاث لقاح كورونا في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الجمعة 27 نوفمبر 2020 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

سول: قراصنة كوريا الشمالية يحاولون الوصول إلى أبحاث لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

ارشيفية
ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:26 م
أفادت وكالات الاستخبارات في سول اليوم الجمعة، بأن الأبحاث المتعلقة بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مختبرات كوريا الجنوبية أصبحت هدفا منتظما للقراصنة الكوريين الشماليين.

وقال نواب البرلمان الذين أطلعهم بذلك جهاز الاستخبارات، إن الهجمات لم تنجح حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن ها تاي كيونج عضو لجنة الاستخبارات قوله إن جهاز الاستخبارات لم يخبرهم بهوية وكالات البحث المستهدف.

وتؤكد هذه التصريحات تحذيرات من مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر من أن قراصنة كوريين شماليين وروس يحاولون سرقة أسرار من الباحثين في مجال اللقاحات في فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقالت مايكروسوفت أيضا أن معظم الهجمات لم تنجح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك