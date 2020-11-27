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كورونا يواصل التراجع في فرنسا

رويترز
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:49 ص

تباطأ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، خلال الأسبوع الرابع من العزل العام المفروض على جميع أنحاء البلاد.

واستمر تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في فرنسا في الأسبوع الرابع من العزل الصحي المفروض على البلاد، حيث بلغ عددها اليوم الخميس 13563 حالة، بعد أن سجلت 16282 حالة أمس الأربعاء.

وأفادت السلطات الفرنسية، بوجود انخفاض في عدد وفيات كورونا المسجلة اليوم والتي بلغت 339 حالة وفاة، بالمقارنة مع 381 حالة وفاة في الأمس.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في فرنسا حتى الآن 2.18 مليون.

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