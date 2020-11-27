استشارة طبية: الثعلبة

أنا سيدة فى بداية الأربعينيات لا أعانى من أى مرض مزمن أو جلدى فقط ارتفاع فى الضغط أتناول دواءه بانتظام. فوجئت منذ أسبوعين بسقوط خصلة كاملة من شعر رأسى (فى منتصف المنطقة الخلفية من الرأس)، تركت أثرا مستديرا فى حجم العشرة قروش الفضية. أجريت تحاليل دم كثيرة كلها نتائجها لا غبار عليها ولا تدل على وجود أنيميا أو نقص فيتامين ب١٢ كما تخيلت. الأمر محير ويقلقنى كثيرا بعد أن عجز عن الإجابة ثلاثة أطباء للباطنة والحميات والأعصاب. هل لديك إجابة؟ كل شكرى مقدما.

زينة

أغلب الظن أن ما تعانين منه هو ما يطلق عليه اسم (الثعلبة)، سقوط الشعر عن بقعة بعينها من جلد الرأس تبدو كما وصفتِ تماما. يحدث ذلك عند الرجال والنساء نتيجة خلل فى جهاز المناعة لا يعرف كنهه حتى الآن وإن كان من الملاحظ أنه قد يصاحب أوقات المرور بأزمات نفسية أو ضغوط عصبية شديدة ومستمرة.

رغم أنه فى معظم الأحوال يقف الأمر عند حدود ذلك الحدث فإنه فى أحيان نادرة قد يتطور ليسقط كل شعر الرأس وربما امتد للرموش والحواجب الأمر الذى يسبب الارتباك والذعر لمن يعانى منه.

فى أحوال نادرة أخرى قد يصيب طرفا من شنب الرجل أو بعضا من شعر ذقنه.

الثعلبة عارض جلدى رغم ما يسببه من إزعاج نفسى إلا أنه قابل للشفاء دون أى تدخل؛ إذ يعاود الشعر الظهور مرة أخرى وينبت فى نفس المكان بصورة طبيعية تماما.

على ذكر ما أقدمت عليه من تحاليل الأنيميا تسبب سقوط الشعر عامة ولا علاقة لها بالثعلبة لكن مركبات الحديد وفيتامين ب١٢ مفيدة فى كل الأحوال. كان أولى بك أن تسألى مشورة طبيب للجلد.

كما ذكرت فإن الثعلبة عارض ينحسر بصورة طبيعية لكن لا بأس من تجربة حقن الكورتيزون بصورة مباشرة فى مكان الإصابة أو استخدام دهانات موضعية تحفز الشعر على النمو فى تلك المنطقة الخالية من الشعر.