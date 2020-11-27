القضاء الأعلى اللبناني: حديث وزير الداخلية عن استشراء الفساد في القضاء غير مقبول

أكد مجلس القضاء الأعلى في لبنان عدم صحة حديث وزير الداخلية محمد فهمي، عن استشراء الفساد في القضاء وبين القضاة، مشددا على أن ما صدر عن الوزير غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح.

وكان وزير الداخلية اللبناني قال في حديث تلفزيوني له أمس إن مستوى الفساد في لبنان كبير للغاية خصوصا بين النواب والقضاة والضباط المتقاعدين ورؤساء البلديات وأنهم في معظمهم يخالفون القانون، مشيرا إلى أن نحو 95 % من القضاة اللبنانيين فاسدون.

وأشار مجلس القضاء الأعلى – في بيان له اليوم – أن ما ذكره وزير الداخلية محمد فهمي لا يصدر ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، مؤكدا (المجلس) أن القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف أكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من جميع السلطات والمؤسسات.