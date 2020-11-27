مستشار الحكومة البريطانية للصحة يوصي بعدم التقبيل والعناق في احتفالات عيد الميلاد

أوصى كريس ويتي، المستشار الصحي للحكومة البريطانية، بعدم التقبيل والعناق في احتفالات عيد الميلاد.

وقال ويتي مساء اليوم الخميس "ليس هذا محظورا" مشيرا إلى ان ما يقوله لا يعني أنه ينبغي عليهم ألا يفعلوا هذا لكن من الأفضل التخلي عن هذه العادات في الفترة الحالية.

وأعرب ويتي عن اعتقاده بأن كبار السن بالذات يجب أن يتم حمايتهم من فيروس كورونا.

وستسمح السلطات البريطانية للمواطنين بالاحتفال معا بعيد الميلاد في كل أنحاء البلاد وذلك على الرغم من أزمة كورونا، وستسمح بالتقاء ثلاث اسر مع للاحتفال بالعيد.

يشار إلى أن معدل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لكل مئة ألف نسمة في الأسبوعين الماضيين وصل في بريطانيا، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 68 مليون نسمة، إلى قرابة 450 حالة وفقا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل عدد الإصابات في بريطانيا صباح اليوم الخميس إلى 56ر1 مليون فيما بلغ عددالوفيات 56630.