رسالة تحفيزية من محمد محمود لجماهير الأهلي قبل لقاء القمة

يأمل محمد محمود لاعب النادي الأهلي، تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكتب محمد محمود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "فرحتنا الليله ان شاء الله".

ويطمح موسيماني المدير الفني للأهلي، للحصول على باكورة ألقابه مع نادي القرن في أفريقيا من خلال التتويج ببطولة دوري الأبطال، الغائبة عن خزائن القلعة الحمراء منذ سبعة أعوام.

في المقابل، يحلم باتشيكو المدير الفني للزمالك، بأن يعيد لقب دوري أبطال أفريقيا إلى خزينة بطولات الزمالك، الغائبة عنه منذ 18 عاما.