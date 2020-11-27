 فيديو.. وزيرة التخطيط: الدولة حرصت على زيادة دخول المواطنين للحفاظ على مكون الاستهلاك - بوابة الشروق
الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. وزيرة التخطيط: الدولة حرصت على زيادة دخول المواطنين للحفاظ على مكون الاستهلاك

الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط
أمل محمود
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 10:07 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة دفعت باستثمارات تقدر بنحو 300% لقطاع الاتصالات، و80% للصحة، 100% للتعليم، حفاظًا على تنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن الدولة حرصت على زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات، فضًلا عن تقديمها لمنحة العمالة غير المنتظمة، خلال أزمة كورونا، للحفاظ على مكون الاستهلاك كعنصر أساسي في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى توجيه الوزراة لاستثمارات للقرى الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة «كحياة كريمة»، بالإضافة إلى تدشين برامج لرفع قدرات الشباب من خلال الأكادمية الوطنية للشباب ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، بناءًا على الإحصاءات والاستقاصاءات التي ترد من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على القضاء على البيروقراطية الحكومية، من خلال رفع القدرات البشرية للعاملين في القطاع الحكومي، عبر تقديم برامج تدريبية لهم بالتعاون مع دولة الإمارات، فضلًا عن مكينة ما يقرب من 250 مركز لتقديم الخدمات، والدفع بعربات متنقلة للتسهيل على المواطنين.
https://fb.watch/210UAPOYtf

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك