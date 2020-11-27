قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة دفعت باستثمارات تقدر بنحو 300% لقطاع الاتصالات، و80% للصحة، 100% للتعليم، حفاظًا على تنمية الاقتصاد المصري.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن الدولة حرصت على زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات، فضًلا عن تقديمها لمنحة العمالة غير المنتظمة، خلال أزمة كورونا، للحفاظ على مكون الاستهلاك كعنصر أساسي في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى توجيه الوزراة لاستثمارات للقرى الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة «كحياة كريمة»، بالإضافة إلى تدشين برامج لرفع قدرات الشباب من خلال الأكادمية الوطنية للشباب ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، بناءًا على الإحصاءات والاستقاصاءات التي ترد من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على القضاء على البيروقراطية الحكومية، من خلال رفع القدرات البشرية للعاملين في القطاع الحكومي، عبر تقديم برامج تدريبية لهم بالتعاون مع دولة الإمارات، فضلًا عن مكينة ما يقرب من 250 مركز لتقديم الخدمات، والدفع بعربات متنقلة للتسهيل على المواطنين.

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