تركيا: عملية أمنية تستهدف عسكريين للاشتباه بانتمائهم لجماعة جولن

بدأت قوات الشرطة التركية فجر اليوم الجمعة، عملية أمنية لضبط 44 من الجنود الحاليين والسابقين المشتبه في انتمائهم لمنظمة فتح الله جولن، التي تصفها انقرة بـ"الإرهابية"، بعدما صدرت بحقهم قرارات توقيف.



وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية للأنباء، صدرت قرارات توقيف عن مكتب الادّعاء العام بمدينة إسطنبول، بحق 44 عسكريًا، سابقين وحاليين، في 14 ولاية.



وفور صدور قرارات التوقيف، بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول، عملية متزامنة لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم وجارٍ ضبط الباقين.



وتأتي هذه التوقيفات في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص عناصر المنظمة الإرهابية داخل صفوف الجيش،بحسب الأناضول.



كانت محكمة في أنقرة أصدرت أمس الخميس أحكاما بالسجن المؤبد بحق 337 شخصا، أغلبهم عسكريون سابقون، في واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016 . والقت تركيا مسؤولية الانقلاب على عاتق فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.



ولا تزال العديد من المحاكمات ذات الصلة بالمحاولة الانقلابية مستمرة في تركيا.



وفي اعقاب محاولة الانقلاب، تم فصل أكثر 75 ألف موظف حكومي واحتُجاز أكثر من 40 ألف مشتبه به.