الدنمارك تدرس استخراج حيوانات المنك التى تم إعدامها وحرقها

أعلنت عدة أحزاب في البرلمان الدنماركي عن تخوفها من أن تفرز جثث حيوان المنك التي تم إعدامها على خلفية نقلها لفيروس كورونا انبعاثات فوسفورية ونيتروجينية خلال تحللها ما قد يؤدي إلى تلوث مياه الشرب أو مياه الاستحمام.

وطالبت هذه الأحزاب لهذا السبب باستخراج جثث الحيوانات المعدومة مرة أخرى من أماكن دفنها.

وأعلنت أغلبية الأعضاء في البرلمان تأييدها لاستخراج جثث حيوانات المنك المعدومة.

وتدرس الحكومة الدنماركية هذه الإمكانية الآن عن كثب، وقال وزير الموارد الغذائية الجديد راسموس بريهن لقناة تي في تو التلفزيونية الدنماركية اليوم الجمعة إن الحكومة مثلها مثل أي شخص آخر لا تريد أن يتسبب المنك في التلوث أو في مشاكل أخرى.

وتدرس الأحزاب البرلمانية والسلطات المسؤولة إمكانية ما إذا كانت الطريقة الصحيحة تتمثل في استخراج جثث حيوان المنك ثم حرقها.