جميلة عوض: بدأت التمثيل في السنة الأخيرة من الجامعة

حلت الفنانة جميلة عوض ووالدتها راندا عوض، ضيفتين على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس.

وصرحت جميلة، بأنها حين بدأت التمثيل في مسلسل «نحت السيطرة» كانت مازالت في السنة الدراسية الأخيرة من الجامعة، بينما والدتها بدأت تمثيل في السنة الأولى، أي أن والدتها بدأت في سن أصغر مما بدأت هي فيه.

وقالت إنها لم تجد أي اعتراض من أسرتها عند امتهانها للتمثيل، لأنها بالأساس عائلة فنية تحب الفن وتدعمه، سواء والدها أو والدتها أو جدها الفنان محمد عوض.

وأضافت: «دايما في البرامج بشوف ممثلين بيتكلموا على معاناتهم في البداية إنهم يقنعوا أهلهم عشان يمثلوا ببقى مش عارفه ليه دا ممكن يحصل وليه الأهل يعترضوا، لأن أنا من صغري عايشه في الجو ده، وكنت فاكرة دا الجو الطبيعي لكل الناس، لأن كنت أوقات أخلص مدرستي وآجي لمامتي في التصوير وأقعد أخلص واجباتي هناك، أو لو فيه أطفال في اللوكيشن ألعب معاهم، بالعكس كنت بحسد الأطفال هناك إنهم بيمثلوا وأنا لا»، بحسب تعبيرها.