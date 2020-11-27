أردوغان: كورونا أثبت أن قوة الدول المتقدمة لا تكفي لمكافحته

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "القوة السياسية والاقتصادية للدول المتقدمة لم تكن كافية لمكافحة وباء كورونا"، وأن الرقمنة أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية.

وقال في كلمة له بتقنية الفيديو، في فعالية "القمة الدولية الرابعة للمرأة والعدالة"، إن "الصعوبات التي واجهتها الدول المتقدمة في مكافحة الوباء أثبتت فشل القوة في مكافحة الوباء، وأن الرقمنة باتت جزءا أساسيا من الحياة اليومية لا يمكن التخلي عنه، بالنسبة لكافة الفئات العمرية، وفي كافة المجالات".

وأضاف أردوغان، أنه "توجد للرقمنة سلبيات أيضا إلى جانب إيجابياتها، مثلما هو الحال بالنسبة لكل ابتكار جديد".

وأكد أن "موازين القوى السياسية والاقتصادية القائمة في النظام العالمي منذ نحو قرن، بدأت تتغير، وأن وباء كورونا سرع من وتيرة التغيير، موضحا أنه "لا بد من التعاون وتوزيع عادل للأعباء في هذا الصدد".

وأردف الرئيس التركي: "السؤال هنا، هل تم استخلاص العبر من هذا الدرس؟، لا توجد مؤشرات على ذلك، بل على العكس تماما يتم توجيه الاتهامات للاجئين والأجانب والمسلمين"، مبينا أن أكبر مشكلة تعانيها الرقمنة، هي "الاحتكار، إذ يتحكم عدد قليل من الشركات بالبيانات الرقمية حول العالم بأسره، الأمر الذي ينذر بمشاكل كبيرة في المستقبل".

وشدد على ضرورة "العمل جميعا على حماية البشرية من العبودية لهذه الشركات، حيث عانت لسنوات طويلة من الفاشية العرقية والدينية، ودفعت ثمنا باهظا بسبب الاستعمار وأطماعه اللامحدودة".