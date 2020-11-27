أمريكا: 186 مليون مواطن يخضعون لفحص الكشف عن كورونا

بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا في أمريكا اعتبارا من أمس الخميس 186 مليونا، بزيادة 6ر0 % مقارنة بالوقت نفسه يوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وأوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وزادت الفحوص الأمريكية بنسبة 6ر0 %، أي أقل من المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 8ر0 %.



وسجلت نيويورك أكبر عدد من الفحوص خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي لها في الولاية إلى 7ر18 مليون، بزيادة قدرها 2ر1 % .



وتم فحص حوالي 57 % من سكان الولايات المتحدة، بناء على تقديرات مكتب التعداد الأمريكي لعام 2019.



وسجلت الولايات المتحدة 9ر12 مليون حالة مؤكدة و 263462 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.