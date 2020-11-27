تقرير: ليفربول يواجه ميتلاند بدوري الأبطال على ملعب دورتموند

كشفت تقارير صحفية عن خوض فريق ليفربول مباراته الأخيرة أمام ميتلاند الدنماركي بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ستاد بوروسيا دورتموند في ألمانيا كملعب محايد.

يستعد ستاد سيجنال إيدونا بارك، معقل العملاق الألماني بوروسيا دورتموند، لإستضافة مباراة ليفربول خارج أرضه ضد ميتلاند الدنماركي، حيث كان من المقرر أن يتواجه الفريقين على ملعب ميتلاند يوم الأربعاء 9 ديسمبر في أخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتسببت المخاوف بشأن احتمالية خضوع اللاعبين للحجر الصحي في انجلترا بعد عودتهم من الدنمارك بسبب قيود السفر التي فرضتها المملكة المتحدة في أعقاب جائحة كورونا، إلى إيجاد مكان بديل لإقامة المباراة.

وذكرت صحيفة «ليفربول ايكو» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أجرى مناقشات بين كلا الناديين لإيجاد ملعب محايد لإستضافة المباراة، وقد برز ملعب بوروسيا دورتموند كمكان محتمل.

ونشر بوروسيا دورتموند من جانبه بيان عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على:" إقامة مباراة المجموعة بدوري أبطال أوروبا بين ميتلاند وليفربول يوم 9 ديسمبر على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، وأن السبب في التغيير هى لوائح فيروس كورونا في المملكة المتحدة، التي تنص على خضوع الأشخاص العائدين من الدنمارك لفترة حجر صحي لمدة 14 يومًا".

ويظل احتمال أن يتم تخفيف قيود السفر بين المملكة المتحدة والدنمارك خلال الإسبوعين المقبلين قائمًا، أو إعفاء الرياضيين المحترفين من فترة الحجر الصحي، وفي حال استمرار المباراة في ألمانيا، لن يسمح للمشجعين بحضور اللقاء، ويجب على كلا الفريقين الالتزام باللوائح التي وضعتها مدينة دورتموند والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.