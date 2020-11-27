المتجر مهدد بالإغلاق بسبب كورونا وانحسار الإقبال على القراءة: تونسيون يدعمون أقدم مكتبة حتى لا تتلاشى

على الرغم من بدء الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد، تجمّع القُرّاء فى المكتبة الصغيرة فى 18 شارع أنجليتير فى تونس؛ ليشقوا طريقهم بين أكوام الكتب المكدسة على طول جدران المكتبة التى يُقال إنها الأقدم فى تونس؛ حيث يواجه المتجر القديم، الذى تضرر من الأذواق المتغيرة والتكنولوجيا الجديدة والآن الوباء العالمى، خطر الإغلاق، ولكن مع انتشار الأخبار ــ عبر وسائل التواصل الاجتماعى، جاء الناس من جميع أنحاء تونس، متحمسين للشراء من أجل مساعدة صاحب المتجر أو لمجرد استكشاف هذا الجزء غير المعروف من تراث مدينتهم قبل أن يتلاشى.

وتتمتع المكتبة بطاولات الركائز بالخارج لعرض الكتب، وبمجرد الدخول إلى الداخل، تدعم الأرفف الفولاذية الرمادية أكوامًا من المخطوطات الصفراء والكتب القديمة، بالإضافة إلى أعمال أسماء بارزة مثل سارتر وزولا، وبينما يتجول المتسوقون فى الماضى ينتقى البعض الأوراق بعناية بينما البعض الآخر يكتفى ببساطة بالتأمل فى مشاهد وروائح الكتب القديمة.

وقال صاحب المتجر فوزى الهذيلى، البالغ من العمر 70 عامًا، إن المتجر افتتحه فى الأصل فيكتور جويز بعد وقت قصير من الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن «جويز» باع المكتبة لوالده، بروى، وهو خياط من المدينة خلال الستينيات من القرن الماضى، ثم انضم إلى الحشد المتزايد من اليهود التونسيين الذين تركوا منازلهم لبناء حياة جديدة فى إسرائيل.

وقال «الهذيلي»: «لم يذهب والدى حقًا إلى المدرسة، لكنه كان مصممًا على الحفاظ على العمل كمكتبة وأنفق الكثير من المال على تجديده، ومع ذلك فقد تغير الزمن حيث تزايد عزوف الناس عن القراءة»، وأضاف: «لم يعد التونسيون يقرأون حقًا، فالأمر ليس مجرد فيروس كورونا، أو ثورة عام 2011، حتى طلاب المدارس الثانوية غير مهتمين بالقراءة».

وبالنسبة إلى «الهذيلي»، كانت السبعينيات والثمانينيات عصرًا ذهبيًا، حيث كانت أعداد العملاء كبيرة حتى إنهم اعتادوا وضع سلم عند مدخل المتجر للحد من الوصول ومع ذلك، فإن القراءة من أجل المتعة لم تختف تمامًا من تونس منذ تأسيس معرض الكتاب فى تونس عام 2015 وحتى العام الماضى، وقد أجرت شركة إمرود للاستشارات استطلاعًا سنويًا لعادات القراءة فى البلاد قامت فيه بسؤال الناس عما إذا كانوا قد اشتروا كتابًا غير الصحف أو المجلات أو القرآن، خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية، أجاب 10٪ فقط من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع بالإيجاب، وعند سؤالهم عما إذا كانوا يحتفظون بكتب مماثلة فى منازلهم، قال 26٪ فقط نعم.

وقال «الهذيلي» مشيرًا إلى الرفوف التى لا تزال تتأرجح تحت وطأة الأدب والفلسفة الفرنسية: «إن القراء يفضلون الكتب باللغة العربية؛ حيث يبحث المتسوقون عن كتب تعكس أنفسهم وعالمهم ودينهم على أعمال مستعمريهم السابقين»، نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد ترنّح الاقتصاد التونسى حتى قبل ثورة 2011 ثم تضرر بشدة بسبب الوباء المستجد، وفى حديثه فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء هشام المشيشى للصحفيين إنه حتى الآن، كلف «كوفيدــ19» تونس 2.9 مليار دولار (2.1 مليار جنيه إسترليني)، وبالرغم من ذلك فقد تلقى «الهذيلي» دعمًا حكوميًا لمتجره، وأكد أنه يريد رؤية إصلاح نظام التعليم؛ حيث يود أن يرى حب الكتب والقراءة يُغرس فى نفوس الشباب، وأردف: «الشيء المميز فى الكتب هو أنها تمر من شخص لآخر؛ حيث يمكن تقديمها كهدية على سبيل المثال، ولكن لا يمكنك فعل ذلك مع الأجهزة اللوحية».