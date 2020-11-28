النواب الأمريكيون يصوتون على تقنين الماريجوانا

يجري مجلس النواب الأمريكي تصويتا الأسبوع المقبل على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الماريجوانا وشطب بعض السجلات الجنائية الفدرالية، فيما يمكن أن يكون بمثابة خطوة أولى نحو الإصلاح على المستوى الفيدرالي.



وأعلن ستينى هوير، وهو ديمقراطى بارز يحدد جدول أعمال التصويت فى مجلس النواب، الخطة اليوم الجمعة، وفقا للوعد الذى قطعه قبل الانتخابات.



وذكرت شبكة تليفزيون سي – سبان الأمريكية المخصصة للتغطية المستمرة لاجتماعات الحكومة وجلسات الكونجرس إنه من المحتمل أن يجرى التصويت فى نهاية الأسبوع .



ومن المرجح أن تتعثر هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على الرغم من أنه إذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه قد يعمل على دفع الرئيس المنتخب جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن نبات القنب بعد توليه منصبه في يناير المقبل.



وكان بايدن من قبل سيناتورًا صارمًا ضد الجريمة، ولكن في حملته الانتخابية للرئاسة أبدى بعض المواقف الأكثر اعتدالاً، ومن بينها إلغاء تجريم الماريجوانا.



وتعد كمالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب، هي الداعم الرئيسي في مجلس الشيوخ للتشريع لإضفاء الشرعية على الماريجوانا.