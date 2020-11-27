أهدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جائزة التميز الحكومي كأفضل محافظ عربي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: «توجيهات الرئيس جعلت من بور سعيد قاطرة تنمية مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن المحافظة تضم منطقة حرة ولوجستية بطول 63 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، وأكبر مزرعة سمكية على مستوى العالم، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية بها.



وأوضح أن المحافظة تطل على حقل ظُهر الذي يضخ نحو 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، التي وجه الرئيس السيسي بتمليك 85 مصنعًا لشبابها.



وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمليك 54 مصنعًا أخرين لصغار المستثمرين ببورسعيد، مضيفًا أنه تم تنفيذ خمسة مشروعات قومية عملاقة في أقل من ثلاث سنوات، وتصديرها لمنتجاتها إلى دول العالم.



ولفت إلى الاحتفال، يوم أمس، بمرور عام كامل على منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، متابعًا: «أنا كمسؤول لما مريت بوعكة صحية، اللي عالجني التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مسافرتش بره ولا روحت مستشفيات خاصة».



وذكر أن محافظة بورسعيد أول من خضعت لتطبيق منظومة التحول الرقمي، موضحًا أن هناك ما يقرب من 48 خدمة رقمية متاحة للمواطنين.





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