13 جنديا استراليا يواجهون الفصل لتورطهم في عمليات قتل بأفغانستان

يواجه 13 جنديا على الأقل من أفراد القوات الخاصة الاسترالية الفصل اليوم الجمعة، طبقا لقائد الجيش الاسترالي ، بعد صدور تقرير، توصل إلى أدلة موثوق بها لعمليات قتل غير شرعية في أفغانستان، حسب ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "إيه.بي.سي" اليوم.

وكان تحقيق استمر على مدى عام قد ذكر الأسبوع الماضي أنه سيتم إحالة 19 جنديا على الاقل حاليين وسابقين، إلى محاكمة جنائية محتملة بسبب مزاعم بشأن قتل 39 من السكان الأفغان المحليين، كان قد تم اسرهم وكان معظمهم غير مسلحين .

وقال الليفتنانت جنرال، ريك بور، قائد الجيش الاسترالي إنه تم إصدار "إخطارات لهم بشأن إجراءات إدارية" ستنهي خدمتهم خلال أسبوعين، ما لم ينجح استئناف من جانبهم.

ولم يحدد بور هوية أي من الجنود الـ13، لكنه قال إنهم من بين 19 جنديا حاليا وسابقا، يواجهون اتهامات جنائية محتملة.