حركة الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بمقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما استهدف شخص انتحاري مطعما شهيرا في العاصمة الصومالية مقديشو ، وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال محمد ضاهر الضابط بالشرطة الصومالية، إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا. وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع مع نقل المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفيات القريبة.



ويعرف مطعم "جيلاتو ديفينو" الموجود فى بؤرة منطقة الهجوم بأنه مكان يتردد عليه السكان المحليون حيث يقدم لزبائنه البوظة، الآيس كريم، والمعجنات. ويقع المطعم على طريق مزدحم يؤدي إلى مطار المدينة.



وأوضح ضاهر أن القتلى السبعة الذين سقطوا فيما وصفه بـ "العمل الإرهابي الشائن" بينهم بعض موظفي المطعم.



وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا يدين الهجوم على المدنيين.



وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية "الأندلس" قائلة إن العديد من موظفي الخدمة المدنية قتلوا.