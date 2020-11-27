إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة

أعلنت سلطات الصحة في إندونيسيا، اليوم الجمعة تسجيل 5828 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بداية تفشي الفيروس.



ووفقا لما نقلت صحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية الأزمة إلى 522 ألفا و581 إصابة، بينهم 68 ألفا و604 حالات نشطة، وتعافى 437 ألفا و456 شخصا، بينما بلغ مجموع الوفيات المرتبطة بالفيروس 16 ألفا و521 حالة، وذلك بعد تسجيل 169 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.