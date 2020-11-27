تركيا تؤكد للناتو أن تفتيش سفينتها في المتوسط «أمر غير مقبول»

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرغ، مسألة تفتيش سفينة تركية في البحر المتوسط، في إطار عملية "إيريني" الأوروبية.

وأشار تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إلى أنه بحث مع ستولتنبيرغ في اتصال هاتفي تفتيش السفينة التجارية التركية واستعدادات اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرر في الأسبوع المقبل.

وقال تشاووش أوغلو: "أكدت على أن التعرض لسفينتنا أمر غير مقبول وقمنا بتقييم التطورات المتعلقة بشرق المتوسط وأفغانستان وليبيا وقره باغ".

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

وأقر مركز قيادة "إيريني"، الاثنين، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.

وفي 31 مارس الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.