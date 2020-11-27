بايدن وترامب يحتفلان بعيد الشكر في هدوء وسط جائحة كورونا

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه في السباق الرئاسي، الديمقراطي جو بايدن، بعيد الشكر في أجواء هادئة يوم الخميس، في ظل اجتياح فيروس كورونا للولايات المتحدة.

وقضى بايدن العطلة في بلدة ريهوبوث الساحلية الصغيرة في ولاية ديلاوير حيث لديه هو وزوجته جيل منزل عطلات، واستضافا ابنتهما آشلي وزوجها على عشاء عيد الشكر.

وقال بايدن في تسجيل فيديو له ولزوجته بثه على حسابه على "تويتر" بمناسبة العيد، إن العائلة عادة ما تقيم تجمعا كبيرا على جزيرة قبالة ولاية ماساتشوستس، لكنه بقي هذا العام في ديلاوير مع مجموعة صغيرة فحسب حول مائدة العشاء بسبب الجائحة.

وفي خطابه إلى الأمة التي فقدت أكثر من 260 ألفا بسبب الجائحة، قال بايدن إن الأمريكيين يقدمون "تضحية مشتركة للبلاد بأسرها" و"موقفا له هدف موحد" من خلال البقاء في المنزل مع أسرهم.

من جانبه، اعتاد الرئيس ترامب الاحتفال بالعطلات في منتجع مار ألاغو في ولاية فلوريدا، لكنه بقي في منطقة واشنطن اليوم الخميس وقضى بضع ساعات الصباح فحسب في نادي ترامب الوطني للغولف في فرجينيا.

والفارق في احتفال عيد الشكر لدى ترامب كبير عن العام الماضي الذي قام فيه بزيارة مفاجئة لأفغانستان، وقدم فيها لحم الحبش (الديك الرومي) للقوات الأمريكية هناك قبل أن يجلس معهم لتناول العشاء.

وفي تناقض مع موقف بايدن الذي حث الأمريكيين على الاحتفال بأمان، واضعين الكمامات ومحافظين على التباعد الاجتماعي، دعا ترامب الأمريكيين في بيانه بخصوص عيد الشكر أمس الأربعاء إلى "التجمع" للاحتفال بالعطلة.