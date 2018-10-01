محافظ أسيوط: البدء في رصف طريقي كاروت والشيخ عون الله بالقوصية

أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، البدء في رصف طريقي الشيخ عون الله وكاروت بمركز القوصية بأطوال تصل إلى 5.3 كم، وذلك في إطار خطة الدولة لرصف الطرق المحلية في عدد من المحافظات وضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات.



وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي ضوء أهمية هذا الملف لارتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من سهولة الانتقال لمقرات العمل ونقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.



ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية بأعلى المواصفات وبجودة عالية وخاصة التي تربط المدن بعضها البعض، حيث تعد شريان مهم من شرايين التنمية والتي يمكن أن تحقق عائد اقتصادى سريع ويدعم تنمية الاقتصاد المحلي.



من جانبها قالت هويدا شافعي رئيس مركز القوصية إنه جار البدء في أعمال إعادة رصف طريق الشيخ عون الله بطول 1.1 كم وطريق كاروت بداية من كوبري أيوب حتى مدرسة الزراعة بطول 4.2 كم ويشرف على التنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، لافتة إلى رصف باقي الطرق الموضوعة في الخطة تباعا، وذلك في إطار حرص المحافظة على رصف الطرق ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية مهمة لخدمة المواطنين.